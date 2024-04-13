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22:25 (мск), источник: Sport24

Арсен Захарян рассказал испанским СМИ об отношении к СВО: «Хочу мир и чтобы все жили нормально»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo рассказал об отношении к специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Арсен Захарян рассказал испанским СМИ об отношении к СВО: «Хочу мир и чтобы все жили нормально» | Источник: Sport24

— Как ты переживаешь ситуацию в России и на Украине, слушаешь ли новости?

— Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.

— Какие новости ты бы хотел услышать?

— Я бы хотел, чтобы это закончилось, чтобы наконец наступил мир и чтобы все жили нормально.

— У тебя или твоих родителей есть опыт войны?

— Да, в мою жизнь тоже вошла война. Моим родителям пришлось бежать из своей страны, Армении, когда началась война с Азербайджаном, — рассказал Захарян.

В текущем сезоне 20-летний Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 32 игры, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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