Арсен Захарян рассказал испанским СМИ об отношении к СВО: «Хочу мир и чтобы все жили нормально» | Источник: Sport24

— Как ты переживаешь ситуацию в России и на Украине, слушаешь ли новости?

— Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.

— Какие новости ты бы хотел услышать?

— Я бы хотел, чтобы это закончилось, чтобы наконец наступил мир и чтобы все жили нормально.

— У тебя или твоих родителей есть опыт войны?

— Да, в мою жизнь тоже вошла война. Моим родителям пришлось бежать из своей страны, Армении, когда началась война с Азербайджаном, — рассказал Захарян.