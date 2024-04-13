Арсен Захарян рассказал испанским СМИ об отношении к СВО: «Хочу мир и чтобы все жили нормально»

— Как ты переживаешь ситуацию в России и на Украине, слушаешь ли новости?
— Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.
— Какие новости ты бы хотел услышать?
— Я бы хотел, чтобы это закончилось, чтобы наконец наступил мир и чтобы все жили нормально.
— У тебя или твоих родителей есть опыт войны?
— Да, в мою жизнь тоже вошла война. Моим родителям пришлось бежать из своей страны, Армении, когда началась война с Азербайджаном, — рассказал Захарян.
В текущем сезоне 20-летний Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 32 игры, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.