«Реал» победил «Мальорку» и упрочил лидерство в чемпионате Испании
Сегодня, 13 апреля, в Испании состоялся матч 31-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» на выезде играл против «Мальорки».
Мальорка
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Сегодня, 13 апреля, в Испании состоялся матч 31-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» на выезде играл против «Мальорки».
Встреча между командами завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек «Реала» Орельен Тчуамени.
«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущую следом «Барселону» на 11 баллов, однако у каталонцев еще есть игра в запасе. «Мальорка» с 31 баллом на счету находится на 15-й строчке.
В следующем туре «Реал» дома сыграет с «Барселоной», а «Мальорка» отправится в гости к «Севилье».