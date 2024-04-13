«Реал» победил «Мальорку» и упрочил лидерство в чемпионате Испании

«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущую следом «Барселону» на 11 баллов, однако у каталонцев еще есть игра в запасе. «Мальорка» с 31 баллом на счету находится на 15-й строчке.