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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:38 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы вышли на 3-е место в чемпионате Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли на третье место в таблице чкмпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Торпедо-Белаз"

В домашнем поединке 4-го тура торпедовцы переиграли борисовский БАТЭ со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — сначала отличился Кирилл Премудров, а потом точку поставил Илья Василевич. С таким же результатом дзержинский «Арсенал» победил на выезде футболистов «Ислочи», благодаря голевому дублю 18-летнего россиянина Дмитрия Радиковского.

Также со счетом 2:0 гродненский «Неман» обыграл на выезде могилевский «Днепр», а футболисты «Витебска» у себя дома были сильнее «Слуцка».

Еще три поединка 4-го тура состоятся 14 апреля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».

Положение в группе лидеров: «Неман» — 12 очков (4 матча), «Славия» — 9 (3), «Торпедо-БелАЗ» — 9 (4), «Динамо» (Минск) — 8 (4).

Торпедо-БелАЗ
2:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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