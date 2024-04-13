Жодинские торпедовцы вышли на 3-е место в чемпионате Беларуси

В домашнем поединке 4-го тура торпедовцы переиграли борисовский БАТЭ со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — сначала отличился Кирилл Премудров, а потом точку поставил Илья Василевич. С таким же результатом дзержинский «Арсенал» победил на выезде футболистов «Ислочи», благодаря голевому дублю 18-летнего россиянина Дмитрия Радиковского.



Также со счетом 2:0 гродненский «Неман» обыграл на выезде могилевский «Днепр», а футболисты «Витебска» у себя дома были сильнее «Слуцка».



Еще три поединка 4-го тура состоятся 14 апреля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».



Положение в группе лидеров: «Неман» — 12 очков (4 матча), «Славия» — 9 (3), «Торпедо-БелАЗ» — 9 (4), «Динамо» (Минск) — 8 (4).