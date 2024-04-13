«Бавария» потеряла одного из лидеров до конца сезона

27-летний полузащитник получил повреждение в субботу в матче 29-го тура Бундеслиги против «Кёльна» (2:0) и был заменен на 50-й минуте встречи.

Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети Х, что Коман больше не сыграет за «Баварию» в текущем сезоне, но восстановится к чемпионату Европы.

Ранее на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с английским «Арсеналом», выбыл немецкий вингер «Баварии» Серж Гнабри. Медосмотр выявил у него разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.