«Бавария» потеряла одного из лидеров до конца сезона
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Французский футболист мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Французский футболист мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы, сообщается на официальном сайте клуба.
27-летний полузащитник получил повреждение в субботу в матче 29-го тура Бундеслиги против «Кёльна» (2:0) и был заменен на 50-й минуте встречи.
Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети Х, что Коман больше не сыграет за «Баварию» в текущем сезоне, но восстановится к чемпионату Европы.
Ранее на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с английским «Арсеналом», выбыл немецкий вингер «Баварии» Серж Гнабри. Медосмотр выявил у него разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.
«Бавария» 17 апреля дома сыграет с «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Лондоне завершилась со счетом 2:2.