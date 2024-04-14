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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Жоау Феликса принёс победу «Барселоне» в выездном матче с «Кадисом»

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной».

Кадис
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Это четвёртая подряд победа «Барселоны» в Ла Лиге.

Единственный гол на 37-й минуте после подачи углового забил форвард сине-гранатовых и сборной Португалии Жоау Феликс.

После 31 матча в чемпионате Испании «Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Кадис» с 25 очками после аналогичного количества игр находится на 18-й строчке.

В следующем туре каталонцы на выезде сыграют с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. «Кадис» днём ранее в гостях встретится с «Жироной».

Кадис
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
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