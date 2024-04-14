Гол Жоау Феликса принёс победу «Барселоне» в выездном матче с «Кадисом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248536&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Это четвёртая подряд победа «Барселоны» в Ла Лиге.

Единственный гол на 37-й минуте после подачи углового забил форвард сине-гранатовых и сборной Португалии Жоау Феликс.

После 31 матча в чемпионате Испании «Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Кадис» с 25 очками после аналогичного количества игр находится на 18-й строчке.