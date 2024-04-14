Юрген Клопп: я никогда не считал себя великим тренером
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.
«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики “Ливерпуля” довольны тем, что мы сделали.
Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано “Вот один из самых успешных тренеров на планете”. Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», — приводит слова Клоппа AS.
Напомним, Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. За этот период «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и два раза Кубок лиги.