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15:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп: я никогда не считал себя великим тренером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Юрген Клопп: я никогда не считал себя великим тренером | Источник: Чемпионат.com

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики “Ливерпуля” довольны тем, что мы сделали.

Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано “Вот один из самых успешных тренеров на планете”. Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», — приводит слова Клоппа AS.

Напомним, Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. За этот период «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и два раза Кубок лиги.

Ливерпуль
0:3
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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