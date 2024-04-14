«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, закончилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Маттео Политано (16-я минута) и Виктор Осимхен (63). В составе гостей дубль оформил Валид Кеддира (50, 73), их партнер по команде Матиас Суле (30) не реализовал пенальти. «Наполи» в компенсированное время ко второму тайму остался в меньшинстве после удаления Мариу Руя.