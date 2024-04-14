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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии по футболу

«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Наполи
ФрозинонеЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. «Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, закончилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Маттео Политано (16-я минута) и Виктор Осимхен (63). В составе гостей дубль оформил Валид Кеддира (50, 73), их партнер по команде Матиас Суле (30) не реализовал пенальти. «Наполи» в компенсированное время ко второму тайму остался в меньшинстве после удаления Мариу Руя.

«Наполи» с 49 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Фрозиноне» (27 очков) продлил безвыигрышную серию до 11 матчей и идет на 17-й позиции.

Наполи
2:2
Первый тайм: 0:0
Фрозиноне
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