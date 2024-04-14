Единственный гол решил исход матча «Актобе» с «Жетысу»
В матче ⅛ финала Кубка Казахстана «Актобе» в родных стенах встречался с талдыкурганским «Жетысу», передает Vesti.kz.
Актобе
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
В матче ⅛ финала Кубка Казахстана «Актобе» в родных стенах встречался с талдыкурганским «Жетысу», передает Vesti.kz.
Хозяева имели тотальное преимущество, однако забить сумели только в конце первой половины, отличился Дмитрий Бессмертный. Во второй части игры фавориты довели все до минимальной победы — 1:0.
Таким образом, «Актобе» вышел в четвертьфинал турнира, матчи которого пройдут восьмого мая. Также сегодня, 14 апреля, «Онтустик» уступил «Кызылжару» (1:2), а «Ордабасы» обыграл «Тараз» (2:0).
Ранее в ⅛ финала «Атырау» разгромил SD Family (6:0), «Кайсар» уступил «Тоболу» (0:3), «Женис» капитулировал перед «Астаной» (0:1), а «Кайрат» обыграл «Туран» (3:0).