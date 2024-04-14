Единственный гол решил исход матча «Актобе» с «Жетысу»

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Хозяева имели тотальное преимущество, однако забить сумели только в конце первой половины, отличился Дмитрий Бессмертный. Во второй части игры фавориты довели все до минимальной победы — 1:0.

Таким образом, «Актобе» вышел в четвертьфинал турнира, матчи которого пройдут восьмого мая. Также сегодня, 14 апреля, «Онтустик» уступил «Кызылжару» (1:2), а «Ордабасы» обыграл «Тараз» (2:0).