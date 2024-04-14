«Ливерпуль» дома cенсационно уступил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Игра закончилась неожиданной победой гостей со счётом 1:0. На 14-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник гостей Эберечи Эзе с передачи Тайрика Митчелла.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге «Кристал Пэлас» заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке.

В параллельном матче встречались две лондонские команды. «Вест Хэм» на своём поле проиграл «Фулхэму» со счётом 0:2. Оба мяча забил бразильский полузащитник гостей Андреас Перейра. Он отличился на девятой и 72-й минутах.