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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» дома cенсационно уступил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Ливерпуль
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь

Игра закончилась неожиданной победой гостей со счётом 1:0. На 14-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник гостей Эберечи Эзе с передачи Тайрика Митчелла.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге «Кристал Пэлас» заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке.

В параллельном матче встречались две лондонские команды. «Вест Хэм» на своём поле проиграл «Фулхэму» со счётом 0:2. Оба мяча забил бразильский полузащитник гостей Андреас Перейра. Он отличился на девятой и 72-й минутах.

После этой встречи «Фулхэм» с 42 очками в 33 играх поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» после аналогичного количества игр находится на восьмой строчке (48 очков).

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
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