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08:42 (мск), источник: Sport24

Билялетдинов: Англичане ограниченные и узколобые. Уровень жизни в Ливерпуле ничуть не выше, чем в России

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился воспоминаниями от выступлений в чемпионате Англии.

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Источник: РИА "Новости"

Билялетдинов играл в АПЛ в 2009—2012 годах.

«Когда играл в Англии, то к еде и к быту был неприхотлив, но не хватало российской ментальности. Не было той общительности, широкого кругозора и образованности. Англичане в отличие от нас зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма.

Ливерпуль — пример классической английской жизни, где все однообразно. Маленький город, в котором скучно — люди занимаются рутиной без какой-либо изюминки. Мне было настолько скучно, что в последний год в Англии мог выйти только в парк погулять. Но, может, это потому, что из Москвы — крупного мегаполиса. Поведение москвича и ливерпульца — две огромные разницы. Живут своей отдаленной жизнью, а для меня это было чуждо.

Жизнь в Англии недешевая, особенно налог за общественные работы, который ты платишь ежегодно. Не дай Бог, вызовешь пожарных, скорую или полицейских — все входит в эту таксу. Как в России бесплатного там ничего нет: ни образования, ни медицины — за все плати. Поэтому уровень жизни в том же Ливерпуле ничуть не выше, чем в любом небольшом городке России. Мы живем в квартирах, а англичане в таунхаусах — комнатушках без особого простора. Маленький садик или дворик — на этом все.

На бумаге англичане получают больше россиян, но по факту они их тратят на все то, что им и приходится. В последнее время много путешествую по регионам России и вижу, что в малых городах есть, чем заниматься. Даже в Заполярье можно находится круглый год. В России в этом плане огромный и нераскрытый потенциал, а в Англии все сужено до уровня садовничества», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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