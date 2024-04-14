Матч «Удинезе» — «Рома» перенесли из-за госпитализации футболиста
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ивуарийского защитника итальянской «Ромы» Эвана Н’Дика госпитализировали во время матча 32-го тура Серии А против «Удинезе», сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ивуарийского защитника итальянской «Ромы» Эвана Н’Дика госпитализировали во время матча 32-го тура Серии А против «Удинезе», сообщает Sky Sports.
На 73-й минуте встречи 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках.
Изначально матч был приостановлен при счете 1:1, затем главный арбитр встречи Лука Пайретто после согласования с тренерами обеих команд принял решение о переносе игры на другой день.
По информации источника, Н’Дика был в сознании все время. После первоначального осмотра игрок был госпитализирован в одну из больниц Удине. Сообщается, что ивуарийцу сделали электрокардиограмму еще на стадионе, результаты которой показали, что у футболиста есть проблемы с сердцем.