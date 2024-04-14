Матч «Удинезе» — «Рома» перенесли из-за госпитализации футболиста

На 73-й минуте встречи 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках.

Изначально матч был приостановлен при счете 1:1, затем главный арбитр встречи Лука Пайретто после согласования с тренерами обеих команд принял решение о переносе игры на другой день.