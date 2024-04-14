Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Брест
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вильярреал
11
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Ленинградец
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Рома
11
Футбол. Первая лига
19:00
Кубань
КАМАЗ
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Байер
Вердер
50
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Алавес
20
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
16:45
Факел
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Фулхэм
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Милан
33
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
14:15
Урал
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Гавр
Нант
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Фрозиноне
22
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Торпедо
02
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16:00
Сассуоло
Милан
33
13:30
Наполи
Фрозиноне
22
13.04
Болонья
Монца
00
13.04
Торино
Ювентус
00
13.04
Лечче
Эмполи
10
12.04
Лацио
Салернитана
41
8.04
Удинезе
Интер
12
7.04
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Удинезе» — «Рома» перенесли из-за госпитализации футболиста

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ивуарийского защитника итальянской «Ромы» Эвана Н’Дика госпитализировали во время матча 32-го тура Серии А против «Удинезе», сообщает Sky Sports.

Удинезе
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

На 73-й минуте встречи 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках.

Изначально матч был приостановлен при счете 1:1, затем главный арбитр встречи Лука Пайретто после согласования с тренерами обеих команд принял решение о переносе игры на другой день.

По информации источника, Н’Дика был в сознании все время. После первоначального осмотра игрок был госпитализирован в одну из больниц Удине. Сообщается, что ивуарийцу сделали электрокардиограмму еще на стадионе, результаты которой показали, что у футболиста есть проблемы с сердцем.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
После аварии его называли уродом со шрамом. А он чуть не взял 'Золотой мяч'
Грандиозный скандал в Турции: почему суперклуб бойкотировал Суперкубок?
Кучеров бьет все рекорды! Никита в числе легендарных Гретцки, Лемье и Ягра
Овечкин эффектным силовым приемом свалил канадца с ног
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь