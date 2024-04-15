Гол Шомуродова помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером» в Милане

На 12-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Маркуса Тюрама. Отыграться гостям удалось на 64-й минуте, когда отличился узбекский нападающий Эльдор Шомуродов. На 74-й минуте в составе нерадзурри пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. Однако «Кальяри» снова сумел сравнять счет: на 83-й минуте окончательный результат на табло установил Николас Виола.