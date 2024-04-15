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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
02:25 (мск), источник: Sport24

Гол Шомуродова помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером» в Милане

В матче 32-го тура Серии А «Интер» на своем поле не сумел обыграть «Кальяри».

Интер
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь

Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась вничью со счетом 2:2.

На 12-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Маркуса Тюрама. Отыграться гостям удалось на 64-й минуте, когда отличился узбекский нападающий Эльдор Шомуродов. На 74-й минуте в составе нерадзурри пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. Однако «Кальяри» снова сумел сравнять счет: на 83-й минуте окончательный результат на табло установил Николас Виола.

«Интер» с 83 очками лидирует в таблице итальянского чемпионата с огромным отрывом от «Милана», а «Кальяри», имеющий в активе 31 очко, занимает 14-е место.

Интер
2:2
Первый тайм: 1:0
Кальяри
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