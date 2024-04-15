Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
Футбол. Зарубежный
14.04
Лион
Брест
43
Футбол. Зарубежный
14.04
Интер
Кальяри
22
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
13.04
Бернли
Брайтон
11
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» и «Арсенал» дарят титул Гвардиоле, золотой матч «Байера», сердечный приступ игрока «Ромы»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Ливерпуль
Кристал Пэлас
Арсенал
Астон Вилла
Байер
Вердер
Рома
Наполи
Милан
Рома
Интер
ГаврЧемпионат Англии: таблица и календарь
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Англия: черная неделя Клоппа

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 33, 14.04.2024, 16:00

Ливерпуль0Кристал Пэлас1

Ничья с хромающим весь сезон «МЮ». Затем — унизительные 0:3 от «Аталанты» в первом четвертьфинале Лиги Европы… Неделя кошмаров «Ливерпуля» продолжилась в игре с «Кристал Пэлас». Открывшему счет Эзе никто не мешал расстрелять ворота наконец-то вернувшегося в строй Алиссона с нескольких метров. Потом поскользнувшийся в центре поля ван Дейк позволил Матета выйти один на один, и от второго гола красных спас невероятный подкат выбившего мяч с ленточки Робертсона.

Естественно, хозяева рванули вперед, но мяч словно забыл путь в ворота. Перекладина остановила удар Эндо, чудеса творил кипер лондонцев Хендерсон. Один из самых крутых его сейвов пришелся на второй тайм, когда Нуньес атаковал с нескольких метров. Уругваец вторым после Холанна загубил в этом чемпионате 25 явных голевых моментов, а невезение трансформировалось еще и в травму одного из открытий сезона Брэдли. Тем временем Клопп бросал в атаку все резервы. Собослои вместо опорника Эндо, Гакпо и восстановившийся после травмы Диогу Жота — в атаку. Не помогало ничего, а еще один удар в упор остановил бывший защитник мерсисайдцев Клайн.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом сводить все к невезению неправильно. Это принижало заслуги «Кристал Пэлас», который не только самоотверженно отбивался — к перерыву он наиграл на рекордные для гостей «Энфилда» 1,25 xG (0,9 у хозяев). А во второй половине шансы «Ливерпулю» сохранил безумный сейв Алиссона, который отставил руку при атаке Матета из площади ворот. Только полевым игрокам это не помогало, и Джонс не попал в створ, выйдя один на один. Салах и вовсе не забил с полутора метров.

В ключевой момент сезона красные потерпели в АПЛ первое домашнее поражение с октября 2022 года. Тогда на «Энфилде» выиграл вылетевший в итоге «Лидс», а хозяева с тех пор не уступали на протяжении 28 матчей (+22=6). Такими темпами Юрген Клопп закончит свой прощальный сезон без трофеев.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 33, 14.04.2024, 18:30

Арсенал0Астон Вилла2

Порадовавшись осечке одного конкурента, «Манчестер Сити» имел все основания рассчитывать и на помощь «Астон Виллы». Тем более у той с мотивацией был полный порядок — нужно набирать очки в гонке за четвертым местом, так как у «Тоттенхэма» остается игра в запасе. В итоге Унаи Эмери свою бывшую команду не пощадил и, прервав ее 11-матчевую беспроигрышную серию в 2024 году, возможно, разбил надежды красно-белых на титул.

Причем совершенно заслуженно. У «Арсенала» мало что получалось, тогда как бирмингемцы методично приближались к взятию ворот. Попали в штангу, потом крученый удар Тилеманса остановила перекладина, и, наконец, пролетевший после паса Диня через площадь ворот мяч отправил в пустой угол Бэйли. И тут же команду Микеля Артеты добил перебросивший вратаря Уоткинс, который повторил рекорд Бентеке по голам в одном сезоне «Виллы» (19). Конкуренты, имея преимущество, просто дарят титул «Манчестер Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Италия: «Интер» в шаге от титула

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 32, 14.04.2024, 13:30

Наполи2Фрозиноне2

Отчаянно пытающийся попасть в еврокубки «Наполи» вроде бы уверенно начал поход за второй подряд победой. Только при обилии моментов в первом тайме все ограничилось красивым голом Политано, а тревожный звонок прозвучал. На счастье хозяев, Соуле не реализовал пенальти, однако во втором тайме — после пары острых моментов неаполитанцев — один из самых ярких игроков «Фрозиноне» накрыл замешкавшегося Мерета и организовал ответный гол гостей.

После этого на полные обороты пришлось включаться Кварацхелии, и серия его ударов завершилась тем, что Осимхен по-хоккейному подкорректировал полет мяча, находясь прямо перед воротами. Только и это не означало перелома, а Чеддира забил еще раз, замкнув подачу с фланга. Похоже, сражающимся за выживание гостям успех был важнее. Они могли даже вырвать победу, однако лежавший на газоне Мерет сумел выбить мяч ногой. «Наполи» упустил возможность обойти «Аталанту» и подняться на шестое место. У играющих в понедельник бергамасков на два матча меньше.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Италия 2023/2024
Тур 32, 14.04.2024, 16:00

Сассуоло3Милан3

Еще одно противостояние аутсайдера с очевидным фаворитом началось вопреки прогнозам, а занявший место в воротах Спортьелло даже не шелохнулся при ударе Пинамонти из центра штрафной. Причем черно-зеленые не дали «Милану» поднять голову, и впечатляющий фланговый прорыв завершился тем, что Лорьенте буквально внес мяч в сетку.

Два гола в первые 10 минут в серии А «Милан» не пропускал более семи лет, только команда Стефано Пиоли, чья эпоха, возможно, совсем скоро закончится, выкручивалась и не из таких ситуациях. Сейв Консильи, отмененный из-за офсайда гол Чуквуэзе, и, наконец, круто разобравшийся с защитниками Рафаэл Леау сократил отставание в счете. На второй успех Лорьенте после перерыва ответил добиванием Йович, вот только Чуквуэзе отправил мяч в сетку, снова забравшись в офсайд. Но в итоге упустившему верный шанс Пулишичу урок реализации при подаче углового дал Окафор. А если бы еще и Жиру не ударил выше на последних минутах, получился бы совсем безумный сценарий, но оставшийся в зоне вылета «Сассуоло» такой развязки точно не заслуживал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в Удине был остановлен из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Н’Дика. Пока «волки» шли в атаку, ивуарийский футболист присел на газон, держась за грудь. Потом, по некоторым сообщениям, он потерял сознание, и в подтрибунном помещении медики использовали дефибриллятор. В итоге после совещания представителей команд с судьями и официальными лицами было принято решение остановить игру.

Источник: Reuters

Как позже сообщил римский клуб, Н’Дика доставили в больницу для прохождения обследования, причем в этот момент игрок находился в сознании. В клубных соцсетях появилось фото улыбающегося защитника в больничной палате, а Фабрицио Романо написал о перенесенном сердечном приступе, отметив: сейчас здоровью футболиста ничего не угрожает. Что касается матча, то он будет доигран в другой день.

Источник: Соцсети
Футбол

Италия 2023/2024
Тур 32, 14.04.2024, 21:45

Интер2Кальяри2

День сюрпризов продолжился в Милане, где «Интер», как казалось, одержит дежурную победу. Нет на поле сидевшего на трибуне Лаутаро Мартинеса? Забьет Тюрам, у которого уже 11 мячей и 7 передач в нынешнем сезоне. Прошлый раз так разносторонне из новичков серии А в составе нерадзурри действовал Самюэль Это’О. Однако «Кальяри» не сломался. На первый гол ответил Шомуродов, пробивший в касание после скидки Лувумбо. А на пенальти, назначенный за попадание мяча в руку и реализованный Хаканом Чалханоглу, — вышедший на замену четырьмя минутами ранее Виола. А ведь он еще и на пятой добавленной минуте едва не использовал подачу Лападулы, но направил мяч точно в Зоммера. Впрочем, нерадзурри вряд ли сильно расстроились. Это «Милану» играть в Лиге Европы, а у команды Симоне Индзаги будет целая неделя, чтобы подготовиться к дерби и взять скудетто в матче с принципиальным соперником.

Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: праздник мечты

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 29, 14.04.2024, 18:30

Байер5Вердер0

Золотые матчи нередко выходят не слишком зрелищными. Ответственность высока, нервы на пределе, и примерно таким получился первый тайм. Вроде бы «Байер» давил и владел инициативой, однако забить удалось только с назначенного после вмешательства ВАР пенальти, а в концовке первого тайма «Вердер» едва не сравнял счет. Но стоило Джаке забить с дальней дистанции, и начался настоящий концерт. «Байер» забивал на любой вкус, а болельщики с трудом сдерживали эмоции. Первый раз они выбежали на поле после четвертого гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

А Вирц оформлял хет-трик, когда стадион заволокло дымом от многочисленный фаеров. Формально до финального свистка оставалось несколько секунд, но арбитр не стал останавливать праздник и дал сигнал об окончании игры. Сдержать фанатов и вернуть их на трибуны было уже невозможно. Но это коллективное безумие в день исполнения сокровенной мечты получилось добрым. А Хаби Алонсо сиял улыбкой, когда его по немецкой традиции обливали пивом. Гулять — так гулять! Но долго праздновать «Байер» не собирается — впереди Лига Европы и финал Кубка Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франция: команда Кузяева проиграла конкуренту

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 29, 14.04.2024, 14:00

Гавр0Нант1

«Гавр» потерпел поражение, которое может иметь далеко идущие последствия. Оно вдвойне неприятно, потому что пришлось на матч с прямым конкурентом «Нантом», который забил на третьей добавленной минуте и оторвался от небесных на три очка. Теперь команда Далера Кузяева, который отыграл 90 минут и получил желтую карточку, рискует оказаться в зоне стыков. Правда, находящийся сейчас там «Лорьян» в перенесенном на 24 апреля матче встретится с «ПСЖ». Более явная угроза — пока находящийся на предпоследнем месте «Метц», который в пятницу благодаря дублю нападающего сборной Грузии Микаутадзе обыграл «Ланс» и теперь отстает от спасительной семнадцатой строчки всего на два очка. В следующее воскресенье два конкурента в Гавре сразятся между собой в матче жизни.

Статистика дня

2-м футболистом, выигравшим два подряд чемпионата Германии с разными клубами, стал защитник Станишич, которого «Байер» арендовал у «Баварии». Прошлый раз такое удавалось Аугусту Стареку. Он брал титулы с «Нюрнбергом» (1968) и «Баварией» (1969).

2,26 очка в среднем набирают на «Эмирейтс» команды Унаи Эмери. Для тренеров, проведших на этой арене двузначное число матчей, это лучший показатель в истории. У Арсена Венгера средний балл равняется 2,22, а у Микеля Артеты — 2,11.

10 раз с начала года позволял сопернику открыть счет «Вест Хэм». Это худший показатель в АПЛ наряду с «Лутоном».

13-й командой, выигравшей чемпионат Германии, стал «Байер».

16 очков набрал «Фенербахче» в матчах, где уступал в счете. Это лучший показатель в Европе, который на два балла выше, чем у «Наполи».

29 туров без поражений — новый рекорд бундеслиги. «Байер» превзошел достижение «Баварии» времен Хосепа Гвардиолы (2013/14).

Автор: Андрей Кузичев

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд. Соперниц сняли из-за травм и допинга
Случайная встреча и отмененная помолвка: история любви Овечкина и Кириленко
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь