Юлиан Нагельсман поздравил леверкузенский «Байер» с первым чемпионским титулом в истории

«Поздравляю эту команду, её тренерский штаб и в целом клуб с первым его чемпионским титулом в истории. Леверкузенский “Байер” был лучшим в этом сезоне и полностью заслужил этот титул. Отчётливо виден почерк Хаби Алонсо: игроки стали единым целым, тактически дисциплинированнее, физически сильнее и одновременно гибче и креативнее в матчах.



То, что сделала эта команда, нужно считать доказательством того, насколько важно сочетать мастерство и ментальность. Я особенно рад тому, что игроки сборной сыграли огромную роль в этом успехе. Он, без сомнений, должен вдохновить их в матчах Евро-2024 этим летом. Всё это должно пойти нам как сборной только на пользу», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.