Мхитарян заявил, что не будет делать татуировку в честь вероятного чемпионства «Интера»

«Я не люблю татуировки и не стал бы делать тату в знак выигранного скудетто. Если бы я стал чемпионом, это осталось бы в моей голове и в книге истории итальянского футбола. Мне этого достаточно», — приводит слова Мхитаряна Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).