Зидан не планирует возглавлять «Баварию»

По данным источника, ранее в СМИ появились слухи о том, что французский специалист может занять пост главного тренера «Баварии». Сообщалось, что руководство немецкого клуба связывалось с Зиданом. Однако слухи позже не подтвердились.

Также в СМИ писали, что Нагельсманн — главный кандидат на эту должность. Специалист возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После его ухода он стал главным тренером сборной Германии.