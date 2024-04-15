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12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан не планирует возглавлять «Баварию»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует возглавлять «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По данным источника, ранее в СМИ появились слухи о том, что французский специалист может занять пост главного тренера «Баварии». Сообщалось, что руководство немецкого клуба связывалось с Зиданом. Однако слухи позже не подтвердились.

Также в СМИ писали, что Нагельсманн — главный кандидат на эту должность. Специалист возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После его ухода он стал главным тренером сборной Германии.

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