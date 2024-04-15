Итальянский ученый прокомментировал проблемы с сердцем у футболиста «Ромы»

Ранее футбольный клуб «Рома» сообщил, что Н’Дика, которого госпитализировали во время матча 32-го тура Серии А против «Удинезе», чувствует себя лучше. На 73-й минуте встречи 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Сообщалось, что ивуарийцу сделали электрокардиограмму еще на стадионе, результаты которой показали, что у футболиста есть проблемы с сердцем.