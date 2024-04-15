Итальянский ученый прокомментировал проблемы с сердцем у футболиста «Ромы»

«Некоторые итальянские политики, не обладающие каким-либо научным опытом и, прежде всего, не зная медицинских заключений, заинтересовались случаем игрока “Ромы” Н’Дика, чтобы вызвать обычные подозрения в отношении вакцин», — написал Бассетти в соцсети Х.
Директор клиники инфекционных заболеваний больницы «Сан-Мартино» в Генуе назвал авторов подобных комментариев «типичными болтунами».
По словам специалиста, похожие случаи в итальянском футболе уже случались, одним из недавних трагичных примеров стала смерть игрока «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшегося в возрасте 31 года из-за проблем с сердцем.
Ранее футбольный клуб «Рома» сообщил, что Н’Дика, которого госпитализировали во время матча 32-го тура Серии А против «Удинезе», чувствует себя лучше. На 73-й минуте встречи 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Сообщалось, что ивуарийцу сделали электрокардиограмму еще на стадионе, результаты которой показали, что у футболиста есть проблемы с сердцем.