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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянский ученый прокомментировал проблемы с сердцем у футболиста «Ромы»

РИМ, 15 апр — РИА Новости. Известному итальянскому инфектологу Маттео Бассетти пришлось опровергать слухи, что проблемы с сердцем у защитника итальянской «Ромы» Эвана Н’Дика, которому стало плохо во время футбольного матча, вызваны прививками.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Некоторые итальянские политики, не обладающие каким-либо научным опытом и, прежде всего, не зная медицинских заключений, заинтересовались случаем игрока “Ромы” Н’Дика, чтобы вызвать обычные подозрения в отношении вакцин», — написал Бассетти в соцсети Х.

Директор клиники инфекционных заболеваний больницы «Сан-Мартино» в Генуе назвал авторов подобных комментариев «типичными болтунами».

По словам специалиста, похожие случаи в итальянском футболе уже случались, одним из недавних трагичных примеров стала смерть игрока «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшегося в возрасте 31 года из-за проблем с сердцем.

Ранее футбольный клуб «Рома» сообщил, что Н’Дика, которого госпитализировали во время матча 32-го тура Серии А против «Удинезе», чувствует себя лучше. На 73-й минуте встречи 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Сообщалось, что ивуарийцу сделали электрокардиограмму еще на стадионе, результаты которой показали, что у футболиста есть проблемы с сердцем.

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