Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
14.04
Атлетик
Вильярреал
11
14.04
Гранада
Алавес
20
14.04
Лас-Пальмас
Севилья
02
13.04
Кадис
Барселона
01
13.04
Мальорка
Реал
01
13.04
Райо Вальекано
Хетафе
00
13.04
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, когда футболист «Атлетика» Гарсия завершит карьеру

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Полузащитник «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании по футболу Рауль Гарсия завершит профессиональную карьеру по окончании сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Гарсия перешел в «Атлетик» в 2015 году. В текущем сезоне клуб из Бильбао впервые за 40 лет стал обладателем Кубка Испании. Помимо этого, на его счету победа в Суперкубке Испании в составе «Атлетика».

«Рауль Гарсия, настоящая легенда, решил уйти из футбола в возрасте 37 лет, через неделю после величайшего достижения в клубе — завоевания Кубка Испании. Для “Атлетика” это настоящая честь, что футболист такого калибра провел почти десять лет под нашими флагами. Мы говорим об игроке, который уходит в ауре профессионального признания и с переполненным трофеями чемоданом», — говорится в заявлении.

В составе мадридского «Атлетико» Гарсия становился чемпионом Испании и победителем Лиги Европы, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, а также два Суперкубка УЕФА. Он занимает третье место по количеству проведенных матчей в Ла Лиге (602 матча). Он уступает по этому показателю только Андони Субисаррете и Хоакину (622). Всего на клубном уровне Гарсия провел 811 матчей, забив 148 голов.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Хотела реализоваться в России': топ-фигуристка будет кататься за Казахстан
'Упала на такое дно, откуда не стучат': откровения звезды русского биатлона
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь