Стало известно, когда футболист «Атлетика» Гарсия завершит карьеру

Гарсия перешел в «Атлетик» в 2015 году. В текущем сезоне клуб из Бильбао впервые за 40 лет стал обладателем Кубка Испании. Помимо этого, на его счету победа в Суперкубке Испании в составе «Атлетика».

«Рауль Гарсия, настоящая легенда, решил уйти из футбола в возрасте 37 лет, через неделю после величайшего достижения в клубе — завоевания Кубка Испании. Для “Атлетика” это настоящая честь, что футболист такого калибра провел почти десять лет под нашими флагами. Мы говорим об игроке, который уходит в ауре профессионального признания и с переполненным трофеями чемоданом», — говорится в заявлении.