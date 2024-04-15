Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
13.04
Бернли
Брайтон
11
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии очков в чемпионате Англии по футболу

Ранее клуб был наказан за нарушение правил премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 15 апреля. Футбольный клуб «Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии с команды двух очков в чемпионате Англии. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

8 апреля «Эвертон» был лишен двух очков за нарушение правил премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию.

17 ноября 2023 года «Эвертон» лишили 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. 1 декабря «Эвертон» направил апелляцию в лигу на это решение. В конце февраля независимая апелляционная комиссия приняла решение снять с клуба 6 очков вместо 10.

После 31 матча «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками. 15 апреля команда проведет гостевой матч с «Челси», встреча начнется в 22:00 мск.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь