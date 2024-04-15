СМИ: «Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии очков в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 15 апреля. Футбольный клуб «Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии с команды двух очков в чемпионате Англии. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

8 апреля «Эвертон» был лишен двух очков за нарушение правил премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию.

17 ноября 2023 года «Эвертон» лишили 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. 1 декабря «Эвертон» направил апелляцию в лигу на это решение. В конце февраля независимая апелляционная комиссия приняла решение снять с клуба 6 очков вместо 10.