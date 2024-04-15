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20:30 (мск), источник: Sport24

«В казахстанском футболе слишком много денег. Зарплаты здесь выше, чем во многих европейских лигах». Жоэль Каямба

Конголезский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Атырау» Жоэль Каямба дал интервью, в котором у него спросили, можно ли много зарабатывать в Казахстане.

АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«В казахстанском футболе слишком много денег. Зарплаты здесь выше, чем во многих европейских лигах». Жоэль Каямба | Источник: Соцсети

"Конечно, в Казахстане готовы платить большие деньги. Зарплаты здесь выше, чем во многих европейских лигах. Разница в том, что в Европе футбол это не только про деньги. Футболисты в Европе хотят развиваться и переходить в чемпионаты посильней. Они не думают о деньгах. В казахстанском футболе слишком много денег.

Если ты играешь в том же «ПСЖ», «Лионе», «Марселе», «Монпелье» и других клубах, тебе будут платить огромные деньги, но ты должен будешь выплачивать большие налоги. Нормальные клубы во Франции могут платить максимум 40 тысяч евро в месяц своему футболисту. В Казахстане есть футбольные клубы, которые могут платить больше 40 тысяч евро, причем они никогда в своей истории не выступали в Лиге чемпионов", — цитирует 31-летнего футболиста Meta-ratings.kz.

Каямба ранее играл в Чехии и Турции. В его активе выступления в том числе за такие команды, как «Виктория Пльзень» и «Самсунспор». За сборную ДР Конго провел 7 матчей.

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