«В казахстанском футболе слишком много денег. Зарплаты здесь выше, чем во многих европейских лигах». Жоэль Каямба | Источник: Соцсети

"Конечно, в Казахстане готовы платить большие деньги. Зарплаты здесь выше, чем во многих европейских лигах. Разница в том, что в Европе футбол это не только про деньги. Футболисты в Европе хотят развиваться и переходить в чемпионаты посильней. Они не думают о деньгах. В казахстанском футболе слишком много денег.

Если ты играешь в том же «ПСЖ», «Лионе», «Марселе», «Монпелье» и других клубах, тебе будут платить огромные деньги, но ты должен будешь выплачивать большие налоги. Нормальные клубы во Франции могут платить максимум 40 тысяч евро в месяц своему футболисту. В Казахстане есть футбольные клубы, которые могут платить больше 40 тысяч евро, причем они никогда в своей истории не выступали в Лиге чемпионов", — цитирует 31-летнего футболиста Meta-ratings.kz.