В «Челси» играет монстр. Но покер у Палмера чуть не забрали эгоисты-партнёры

Вы могли не заметить преображения «Челси». Да, играют они всё ещё нестабильно, но без поражений аж с 4 февраля! Когда такое в последний раз было? Причём результаты парадоксальные: побеждают «МЮ» и «Ньюкасл», при этом катают ничьи с «Шеффилдом» и «Бёрнли». Бесконечные странности. Но есть и светлый момент, открытие и просто лидер команды, которому вряд ли прогнозировали роль главной звезды. Коул Палмер забил четыре «Эвертону» и теперь делит первое место в списке бомбардиров с Холандом. Разве не гений?

Вряд ли кто-то ожидал, что «Челси» будет легко. «Эвертон» конкурирует за место в АПЛ, старается цепляться за каждый шанс, и в их планы точно не входило «ложиться» в Лондоне. А потом — 3:0 уже к 30-й минуте. Просто образец того, как разрушить всё задуманное.

Если не всё, то точно многое Палмер сделал в одиночку. Первый эпизод: Коул получил мяч в центре поля, прокинул мяч между ног Брэнтуэйту, отыграл пяткой Джексону, получил мяч обратно и пробил в дальний — просто красота.

Эпизод номер два всего через пять минут. Джексон бил с хорошей позиции, но прямо в Пикфорда. Неудачный рикошет, и мяч уже на голове Палмера — идеальное голевое чутьё.

И третий — через 10 минут. Пикфорд выдал идеальную передачу прямо Коулу — странно будет, если его в итоге не запишут в ассистенты. Правда, кипер сделал это, когда сам находился далеко от ворот. Палмеру оставалось только не промазать. И он с этим справился. Хет-трик за 30 минут! Причём идеальный — правой, левой ногой и головой. Интересно, что в этот момент почувствовал Гвардиола, в чьей команде Палмер бегал ещё в прошлом году?

По сути, игра была закончена. Хотя до конца тайма «Челси» забил ещё. Не без участия главного героя матча, который начал атаку классной передачей на Кукурелью. Это окончательно похоронило «Эвертон». Второй тайм можно было не проводить.

При этом не сказать, что ливерпульцы выглядели кошмарно. Нет, они даже создали несколько супермоментов, но такое бывает — не летело ничего. А у соперника — всё. Хотя бы один такой матч в сезоне лондонцы точно заслужили.

Вся игра после перерыва нужна была только ради одного эпизода — покера Палмера, благодаря которому он сравнялся по числу голов в АПЛ с Холандом. И теперь претендует на роль лучшего бомбардира сезона. Но за этот мяч пришлось потолкаться. В прямом смысле. Коул заработал пенальти, взял мяч, но на него тут же агрессивно накинулись Джексон и Мадуэке. Мужчины хотели забить сами и просто вырывали мяч из рук партнёра. Ситуацию разрулил кэп — Галлахер подлетел, растолкал всех и вручил мяч Палмеру.

Теперь Палмер на одной позиции с Холандом — по 20 голов. Ещё один интересный факт: последним игроком «Челси», оформившим покер, был Лэмпард аж в 2010 году. Целых 14 лет потребовалось для повторения подобного.

В оставшееся время команды уже доигрывали. Хотя «Эвертон» умудрился пропустить в момент, когда уже сам «Челси», казалось, не особо хотел забивать. После камеры выхватывали в основном Шона Дайча, явно намекая, что после такого тренера могут снять.

Зато счастливым выглядел Почеттино — он в борьбе за зону еврокубков и Кубок Англии. Может, всё не так плохо?