Кузяеву грозит вылет, а у Кокорина пугающая серия. Как прошли выходные россиян за границей

Как провели уикенд российские футболисты за границей, апрель 2024 года: Захарян, Кузяев, Кокорин, Пруцев, Миранчук | Источник: Чемпионат.com

Прошедший уикенд сложился для российских футболистов далеко не лучшим образом. Во-первых, не все ведущие игроки вышли на поле (на это были разные причины). Во-вторых, с результативными действиями всё было совсем грустно.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

«Аталанта» в 32-м туре Серии А принимала дома «Верону». Отличный шанс, чтобы набрать три очка и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Но бергамаски упустили победу, ведя по ходу матча со счётом 2:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле только на 63-й минуте. И стал самым активным футболистом хозяев! Алексей трижды опасно пробил по воротам «Вероны», а также отдал классный пас под удар партнёру Эмилю Хольму. Но принести победу «Аталанте» не получилось.

На счету Миранчука 24 касания мяча, 88% успешных передач, три удара в створ, один заработанный фол и 0,20 ожидаемого гола (xG). Портал Sofascore оценил игру россиянина в 7,0 балла. Алексей провёл сильный матч: есть большая вероятность, что он окажется в старте на ответную встречу с «Ливерпулем» в Лиге Европы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ainfnIFoC1c?si=7fKe0nMBzwTdYiAT" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Клуб из Сан-Себастьяна упустил победу в домашнем матче с «Альмерией» (2:2), пропустив второй мяч на 88-й минуте. Для понимания: эта команда занимает последнее место в таблице. Плюс она одержала всего одну победу в чемпионате. «Реал Сосьедад» по-прежнему располагается на шестом месте.

Захарян вышел в стартовом составе и ушёл с поля на 89-й минуте. Портал Sofascore поставил россиянину 7,6 балла — это второй результат в команде. За это время Арсен совершил 60 касаний, отдал 29 точных передач из 37 (78%), две ключевые передачи, нанёс три удара (ни одного в створ), совершил три отбора и один перехват. А ещё Захарян заработал один фол, выиграл одно верховое единоборство и дважды успешно применил дриблинг.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248545&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

В начале года Далер отбыл четырëхматчевый бан за удаление в кубковой игре. С того момента россиянин регулярно выходит в стартовом составе «Гавра» (пять раз). Правда, команда не радует болельщиков хорошими результатами. В прошедший уикенд она проиграла «Нанту» (0:1). Это уже третье поражение «Гавра» в последних пяти турах чемпионата Франции. Более того, команда опустилась на 15-е место в таблице. Отрыв от зоны переходных матчей — три очка, от зоны вылета — столько же.

Кузяев провёл на поле 88 минут и заработал жёлтую карточку. Помимо этого, россиянин совершил 52 касания мяча, отдал 73% точных передач (32 из 44), нанёс один удар в створ ворот, выиграл одно верховое единоборство, совершил два перехвата, заблокировал один удар и трижды нарушил правила. Статистическая платформа Sofascore поставила ему 6,9 балла.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Кокорин играет в составе действующего чемпиона Кипра. Но сейчас «Арис» демонстрирует совсем не чемпионский футбол. На этот раз он проиграл дома АЕКу (0:1). Это третье поражение в последних четырёх матчах турнира. Неудивительно, что «Арис» откатился на четвёртое место в таблице. Сейчас команда Алексея Шпилевского отстаёт от лидера на восемь очков. Кокорин снова остался в запасе и вышел на поле на 64-й минуте. Россиянин не играет в старте «Ариса» в чемпионате с 25 февраля, а не забивает почти два месяца.

Как сыграли другие россияне?

«Вестерло» Романа Нойштедтера провёл удивительный матч с «Мехеленом». Гости забили два мяча в первой половине, а в конце тайма остались вдесятером. Нойштедтер вышел на поле на 61-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Вестерло». Но команда в итоге проиграла, пропустив третий мяч в добавленное время.

Александр Филин бьётся вместе с «Эйпеном» за сохранение места в элитном дивизионе бельгийского футбола. На этот раз команда проиграла на выезде «Моленбеку» со счётом 1:3. Россиянин вышел в основе и отыграл весь матч.

Бакинский «Нефтчи» разгромил «Араз», а россиянин Резиуан Мирзов вышел на поле только на 90-й минуте. К тому моменту его команда вела в счёте с преимуществом три мяча.

Егор Пруцев отыграл 64 минуты в матче чемпионате Словении с «Рогашкой» (3:1). Его «Целе» одержал третью победу подряд и продолжает уверенно лидировать. Отрыв от «Олимпии» — 12 очков (но у соперника есть один матч в запасе).

Россияне, не сыгравшие в выходные

Магомед-Шапи Сулейманов не попал в заявку «Ариса» на матч чемпионата Греции с АЕКом. Команда россиянина проиграла в третий раз подряд. В этих матчах она не забила ни одного мяча.

Вратарь Андрей Лунёв остался в запасе на матч «Карабаха» с «Сабахом». Команда россиянина неожиданно уступила сопернику. С другой стороны, «Карабах» уже стал чемпионом Азербайджана и просто доигрывает сезон.

Ещё один российский вратарь — Юрий Лодыгин — просидел в запасе весь матч с «Ламией». Благодаря победе «Панатинаикос» поднялся на второе место в чемпионате Греции.

«Венеция» Паоло Ваноли обыграла во втором итальянском дивизионе «Брешию». Денис Черышев привычно провёл весь матч на скамейке запасных.

Иван Игнатьев в четвёртый раз подряд не попал в заявку сербского «Железничара». Команда россиянина без вариантов проиграла «Црвене Звезде».

Александр Головин не выходил на поле в прошедший уикенд. Домашний матч «Монако» в 29-м туре Лиги 1 перенесли — игра с «Лиллем» состоится 24 апреля.

Магомед Оздоев по той же причине не играл в прошедшем туре греческого чемпионата. Матч ПАОКа с «Олимпиакосом» перенесли на 1 мая.