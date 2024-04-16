Плеттенберг: Гнабри уйдёт из «Баварии» только в топ-клуб, иначе Серж останется в Мюнхене

В противном случае футболист останется в «Баварии». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, пока «Бавария» не установила цену на Гнабри, но, тем не менее, открыта к продаже нападающего. Серж выступает за «Баварию» с 2017 года. Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.