Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.04
Аталанта
Верона
22
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
14.04
Байер
Вердер
50
14.04
Дармштадт
Фрайбург
01
13.04
Штутгарт
Айнтрахт Ф
30
13.04
Боруссия М
Боруссия Д
12
13.04
Бавария
Кельн
20
13.04
Бохум
Хайденхайм
11
13.04
Майнц
Хоффенхайм
41
13.04
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
17:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Леверкузене хотят переименовать улицу в честь Алонсо, пишут СМИ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Власти Леверкузена хотят переименовать одну из улиц рядом с футбольным стадионом в честь главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, сообщает Der Spiegel.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В настоящее время администрация города «изучает требования к официальному присвоению имени». Однако газета Rheinische Post отмечает, что существует постановление городского совета, которое не позволяет называть улицы Леверкузена в честь людей. Поэтому для изменений необходимо новое постановление.

Власти города сообщили, что Алонсо, а также спортивный директор Симон Рольфес, гендиректор Фернандо Карро и председатель комитета акционеров клуба Вернер Веннинг станут почетными гражданами Леверкузена.

«Байер» под руководством Алонсо впервые в истории стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура со счетом 5:0. Ранее клуб пять раз останавливался в шаге от чемпионства, занимая второе место в Бундеслиге (сезоны-1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2010/11). Команда из Леверкузена набрала 79 очков и идет на первом месте за пять туров до конца сезона.

«Байер» стал 13-м клубом, ставшим чемпионом Германии с момента основания Бундеслиги в 1963 году. Ранее национальное золото брали «Бавария», дортмундская «Боруссия», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Вердер», «Гамбург», «Штутгарт», «Айнтрахт» из Брауншвейга, «Вольфсбург», «Нюрнберг», «Кельн», «Кайзерслаутерн» и «Мюнхен 1860».

Также «Байер» довел беспроигрышную серию во всех турнирах до 43 матчей. Клуб из Леверкузена повторил рекорд по количеству матчей без поражений подряд во всех турнирах из топ-10 лиг Европы в XXI веке, который принадлежал итальянскому «Ювентусу» (43 матча без поражений в 2011—2012 годах).

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Хотела реализоваться в России': топ-фигуристка будет кататься за Казахстан
'Упала на такое дно, откуда не стучат': откровения звезды русского биатлона
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь