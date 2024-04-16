В Леверкузене хотят переименовать улицу в честь Алонсо, пишут СМИ

В настоящее время администрация города «изучает требования к официальному присвоению имени». Однако газета Rheinische Post отмечает, что существует постановление городского совета, которое не позволяет называть улицы Леверкузена в честь людей. Поэтому для изменений необходимо новое постановление.

Власти города сообщили, что Алонсо, а также спортивный директор Симон Рольфес, гендиректор Фернандо Карро и председатель комитета акционеров клуба Вернер Веннинг станут почетными гражданами Леверкузена.

«Байер» под руководством Алонсо впервые в истории стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура со счетом 5:0. Ранее клуб пять раз останавливался в шаге от чемпионства, занимая второе место в Бундеслиге (сезоны-1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2010/11). Команда из Леверкузена набрала 79 очков и идет на первом месте за пять туров до конца сезона.

«Байер» стал 13-м клубом, ставшим чемпионом Германии с момента основания Бундеслиги в 1963 году. Ранее национальное золото брали «Бавария», дортмундская «Боруссия», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Вердер», «Гамбург», «Штутгарт», «Айнтрахт» из Брауншвейга, «Вольфсбург», «Нюрнберг», «Кельн», «Кайзерслаутерн» и «Мюнхен 1860».