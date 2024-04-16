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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч полуфинала азиатской футбольной Лиги чемпионов перенесли из-за погоды

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый матч полуфинала азиатской Лиги чемпионов между футбольным клубом «Аль-Айн» из ОАЭ и «Аль-Хилялем» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на странице саудовского клуба в соцсети Х.

Ливень сорвал полуфинал азиатской футбольной Лиги чемпионов | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна была пройти во вторник в Эль-Айне (ОАЭ), но была перенесена из-за непрекращающихся ливней. Матч был отложен на среду.

Ранее во вторник международный аэропорт Дубая отменил 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.

«Аль-Хиляль» выиграл последние 34 официальных матча, беспроигрышная серия клуба составляет 42 встречи.

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