«Астана» объявила о прибытии легионера

«Ннамди с нами! Наш нападающий провел первую тренировку с командой», — сообщает пресс-служба «Астаны», опубликовав фотографию легионера на первой тренировке команды.

22-летний футболист перешел в «Астану» из албанского «Скендербеу». В составе этого клуба нигериец в где он в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.