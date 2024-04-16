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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
23:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о прибытии легионера

Нападающий из Нигерии Ннамди Аханону прибыл в расположение «Астаны», сообщают Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

«Ннамди с нами! Наш нападающий провел первую тренировку с командой», — сообщает пресс-служба «Астаны», опубликовав фотографию легионера на первой тренировке команды.

22-летний футболист перешел в «Астану» из албанского «Скендербеу». В составе этого клуба нигериец в где он в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В следующем матче КПЛ-2024 «Астана» 21 апреля примет в Алматы «Тобол».

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