«Астана» объявила о прибытии легионера
Нападающий из Нигерии Ннамди Аханону прибыл в расположение «Астаны», сообщают Vesti.kz.
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Нападающий из Нигерии Ннамди Аханону прибыл в расположение «Астаны», сообщают Vesti.kz.
«Ннамди с нами! Наш нападающий провел первую тренировку с командой», — сообщает пресс-служба «Астаны», опубликовав фотографию легионера на первой тренировке команды.
22-летний футболист перешел в «Астану» из албанского «Скендербеу». В составе этого клуба нигериец в где он в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.
В следующем матче КПЛ-2024 «Астана» 21 апреля примет в Алматы «Тобол».