«Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию в истории футбола, проиграв «Аль-Айну»

На шестой минуте матча забил марокканский нападающий хозяев Суфьян Рахими. Спустя 20 минут Рахими удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 38-й минуте Рахими оформил хет-трик, также реализовав пенальти.

На 49-й минуте «Аль-Хиляль» сократил отставание в счёте. Отличился бывший игрок «Зенита» Малком с передачи Сергея Милинковича-Савича. На 56-й минуте полузащитник «Аль-Айна» Каку реализовал третий пенальти в матча и забил четвёртый гол в ворота гостей. На 78-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари забил второй гол в составе гостей.