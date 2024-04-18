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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Роме» заявили о возможности построить долгосрочный проект с Даниэле Де Росси

Итальянская «Рома» на официальном сайте опубликовала совместное заявление владельцев клуба Дэна и Райана Фридкиных о работе с главным тренером Даниэле Де Росси.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«После состоявшейся вчера днём ​​встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера “Ромы” в конце этого сезона и в обозримом будущем.

За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство оказало на весь клуб, продолжило рассказ о его необыкновенной истории с “Ромой”. Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям “Ромы”, города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.

Мы продолжим работать вместе с ещё большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики “Ромы”. Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле.

Более подробная информация появится в ближайшие дни. Вперед, Рим!» — написано в заявлении.

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