В «Роме» заявили о возможности построить долгосрочный проект с Даниэле Де Росси

«После состоявшейся вчера днём ​​встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера “Ромы” в конце этого сезона и в обозримом будущем.



За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство оказало на весь клуб, продолжило рассказ о его необыкновенной истории с “Ромой”. Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям “Ромы”, города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.



Мы продолжим работать вместе с ещё большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики “Ромы”. Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле.



Более подробная информация появится в ближайшие дни. Вперед, Рим!» — написано в заявлении.