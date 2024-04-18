Рафаэль Бенитес высказался о гонке за титул в АПЛ

«“Манчестер Сити” — очень уверенная в себе команда. У них хороший состав, который позволяет применять ротацию и продолжать выигрывать. Допускаю ли я, что они допустят ошибку, как “Ливерпуль” и “Арсенал” в выходные? Да. Но другие тоже могут ошибаться, поэтому я думаю, что преимущество теперь на стороне “Манчестер Сити”», — приводит слова Бенитеса журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.