Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Лилль
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Фенербахче
Олимпиакос П
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15.04
Челси
Эвертон
60
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Бенитес высказался о гонке за титул в АПЛ

Бывший тренер «Ливерпуля», «Эвертона» и «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«“Манчестер Сити” — очень уверенная в себе команда. У них хороший состав, который позволяет применять ротацию и продолжать выигрывать. Допускаю ли я, что они допустят ошибку, как “Ливерпуль” и “Арсенал” в выходные? Да. Но другие тоже могут ошибаться, поэтому я думаю, что преимущество теперь на стороне “Манчестер Сити”», — приводит слова Бенитеса журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

После матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь