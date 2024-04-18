В Кубке Англии по футболу отменили переигровки в основных раундах турнира

В нынешнем формате Кубка Англии переигровок нет начиная с пятого раунда турнира. Переигровки в квалификационных раундах сохранятся. В первом раунде в борьбу за трофей вступают клубы из профессиональных лиг. Команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) начинают играть в турнире с третьего раунда (1/32 финала).

Сообщается, что данные изменения являются частью шестилетнего соглашения между FA и АПЛ и обусловлены увеличением количества игр в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).