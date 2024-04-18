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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Кубке Англии по футболу отменили переигровки в основных раундах турнира

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) на своем официальном сайте объявила о полной отмене переигровок матчей при ничьих в розыгрыше Кубка Англии со следующего сезона.

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Источник: БЕЛТА

В нынешнем формате Кубка Англии переигровок нет начиная с пятого раунда турнира. Переигровки в квалификационных раундах сохранятся. В первом раунде в борьбу за трофей вступают клубы из профессиональных лиг. Команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) начинают играть в турнире с третьего раунда (1/32 финала).

Сообщается, что данные изменения являются частью шестилетнего соглашения между FA и АПЛ и обусловлены увеличением количества игр в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, все матчи Кубка Англии с сезона-2024/25 будут проводиться исключительно по выходным. Финал турнира перенесен на предпоследние по ходу сезона АПЛ выходные.

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