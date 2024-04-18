Игрок сборной Казахстана сделал заявление о своем будущем

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— Как проходит адаптация в «Гомеле»? Успели влиться в коллектив?

— Да, все хорошо. Все тепло приняли, атмосфера в команде отличная!

— Сейчас вы играете в чемпионате Беларуси, но в дальнейшем, рассматриваете ли вариант возвращения на Родину? Или же хотели бы попробовать свои силы в первенствах других стран?

— Возвращаться на Родину пока не планирую, хочу попробовать свои силы в Европе.

— Почему решили испытать себя в белорусском футболе, ведь в Казахстане сейчас лига сильнее?

— Да, чемпионат Казахстана сильнее белорусского, но хотелось попробовать свои силы в другой стране. Был готов уехать за границу, лишив себя зоны комфорта, и там же добиваться успеха.

Нурымбет перешел в «Гомель» в конце марта, подписав контракт до конца сезона. Дебютировал за новый клуб 31 марта в матче против гродненского «Немана», выйдя на поле в стартовом составе. Дебютным голом отличился 6 апреля во встрече против борисовского БАТЭ.