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16:56 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Монако» Хюттер назвал российского футболиста Головина ключевым игроком команды

По словам специалиста, в клубе разочарованы и опечалены травмами россиянина и Исмаила Якобса.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин является ключевым футболистом «Монако», но в команде есть варианты для его замены. Об этом заявил главный тренер «Монако» Адольф Хюттер, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

«Мы, безусловно, разочарованы и опечалены травмами Головина и Исмаила Якобса. Они были в отличной форме, особенно Исмаил, который провел два важных матча. Головин — ключевой игрок для нас, но у нас есть варианты его замены, поэтому мы концентрируемся на этом», — сказал Хюттер.

«Как адаптируемся без Головина? Мы можем играть по разным системам. У нас есть [Элисс] Бен-Сегир, который может играть вместо него, мы можем играть с двумя нападающими. У нас нет такого игрока, как Головин, но у нас есть Элисс, у нас есть Магнес Аклиуш, который находится в невероятной форме, у нас есть Такуми [Минамино]», — добавил Хюттер.

18 апреля газета L'Equipe сообщила, что Головин из-за травмы лодыжки пропустит остаток сезона. По информации источника газеты, на восстановление футболисту потребуется 5 недель. Позднее в пресс-службе «Монако» сообщили ТАСС, что Головин получил травму голеностопа, но сроки восстановления от травмы станут известны 19 апреля.

27-летний полузащитник в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции. «Монако» после 28 игр набрал 52 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. 21 апреля монегаски на выезде сыграют с «Брестом», который идет на 2-й строчке с 53 очками в 29 встречах.

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