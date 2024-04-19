Тренер «Монако» Хюттер назвал российского футболиста Головина ключевым игроком команды

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин является ключевым футболистом «Монако», но в команде есть варианты для его замены. Об этом заявил главный тренер «Монако» Адольф Хюттер, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

«Мы, безусловно, разочарованы и опечалены травмами Головина и Исмаила Якобса. Они были в отличной форме, особенно Исмаил, который провел два важных матча. Головин — ключевой игрок для нас, но у нас есть варианты его замены, поэтому мы концентрируемся на этом», — сказал Хюттер.

«Как адаптируемся без Головина? Мы можем играть по разным системам. У нас есть [Элисс] Бен-Сегир, который может играть вместо него, мы можем играть с двумя нападающими. У нас нет такого игрока, как Головин, но у нас есть Элисс, у нас есть Магнес Аклиуш, который находится в невероятной форме, у нас есть Такуми [Минамино]», — добавил Хюттер.

18 апреля газета L'Equipe сообщила, что Головин из-за травмы лодыжки пропустит остаток сезона. По информации источника газеты, на восстановление футболисту потребуется 5 недель. Позднее в пресс-службе «Монако» сообщили ТАСС, что Головин получил травму голеностопа, но сроки восстановления от травмы станут известны 19 апреля.