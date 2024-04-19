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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» сделал заявление о Зайнутдинове

Казахстанский футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов получил травму и не поможет команде в ближайшем матче чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Бешикташ
Казахстан
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 19 апреля, «Бешикташ» на своем поле примет «Анкарагюджю» в рамках 33-го тура.

«Во время тренировки, 16 апреля, наш игрок Бахтиер Зайнутдинов почувствовал боль в левой задней части бедра, а МРТ в больнице выявила растяжение и отек в верхней части задней мышцы (biceps femoris) бедра. Наша медицинская бригада приступила к лечению игрока», — говорится в заявлении стамбульского клуба.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Зайнутдинов провел 26 матчей, результативными действиями не отметился.

Казахстанец выступает за «Бешикташ» с прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА и подписал контракт до 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

«Бешикташ» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 32 матчах. «Анкарагюджю» находится на 14-й строчке, имея в активе 37 баллов.

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