«Бешикташ» сделал заявление о Зайнутдинове

Сегодня, 19 апреля, «Бешикташ» на своем поле примет «Анкарагюджю» в рамках 33-го тура.

«Во время тренировки, 16 апреля, наш игрок Бахтиер Зайнутдинов почувствовал боль в левой задней части бедра, а МРТ в больнице выявила растяжение и отек в верхней части задней мышцы (biceps femoris) бедра. Наша медицинская бригада приступила к лечению игрока», — говорится в заявлении стамбульского клуба.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Зайнутдинов провел 26 матчей, результативными действиями не отметился.

Казахстанец выступает за «Бешикташ» с прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА и подписал контракт до 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.