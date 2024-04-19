Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
Химки
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
20
Футбол. Первая лига
20.04
СКА-Хабаровск
Енисей
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15.04
Челси
Эвертон
60
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Это явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам достаточно выиграть и пять матчей. Но никто не знает точно. Кто бы мог подумать, что “Арсенал” проиграет “Астон Вилле”? Теперь мы все сидим здесь и думаем, что “Манчестер Сити” выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. У них будут и сложные соперники», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

После 33 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь