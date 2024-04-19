Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ

«Это явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам достаточно выиграть и пять матчей. Но никто не знает точно. Кто бы мог подумать, что “Арсенал” проиграет “Астон Вилле”? Теперь мы все сидим здесь и думаем, что “Манчестер Сити” выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. У них будут и сложные соперники», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.