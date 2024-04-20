Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.04
Атлетик
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
19.04
Ницца
Лорьян
30
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
Футбол. Зарубежный
19.04
Кальяри
Ювентус
22
Футбол. Зарубежный
19.04
Айнтрахт Ф
Аугсбург
31
Футбол. Первая лига
19.04
Родина
Химки
12
Футбол. Зарубежный
19.04
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Премьер-лига
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
19.04
Кальяри
Ювентус
22
19.04
Дженоа
Лацио
01
15.04
Аталанта
Верона
22
15.04
Фиорентина
Дженоа
11
14.04
Интер
Кальяри
22
14.04
Удинезе
Рома
11
14.04
Сассуоло
Милан
33
14.04
Наполи
Фрозиноне
22
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:55 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» ушел от поражения в игре с «Кальяри» благодаря автоголу

Сегодня, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Встреча завершилась ничейным счетом — 2:2.

Кальяри
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь

За «Юве» гол забил Душан Влахович на 61-й минуте матча. На 87-й минуте автогол забил Альберто Доссена.

За «Кальяри» отличились Джанлука Гаэтано — 30-я минута матча с пенальти — и Йерри Мина — 36-я минута (пенальти).

«Ювентус» продолжает оставаться на 3-й строчке в таблице Серии А — 64 очка. «Кальяри» поднялся на 13-ю строчку с 32 очками.

Кальяри
2:2
Первый тайм: 2:0
Ювентус
Читайте также от «Sport24»
Актриса из «Универа» показала себя без лифчика: «Сиськи рулят? Оказывается! И зачем я все эти книжки читала?»
Красавица-жена хоккеиста ЦСКА: «Каждый раз у мужа случается приступ, когда он видит, в чем я хочу пойти»
«Грех не вспомнить». Певица Валерия снималась для MAXIM. Мужской журнал выставил 4 фотографии в ее день рождения
Чемпионка мира из Казахстана показала фотографии в купальнике на берегу моря и на коне: «Шикарная прогулка»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь