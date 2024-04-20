«Ювентус» ушел от поражения в игре с «Кальяри» благодаря автоголу
Сегодня, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Встреча завершилась ничейным счетом — 2:2.
Кальяри
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Сегодня, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Встреча завершилась ничейным счетом — 2:2.
За «Юве» гол забил Душан Влахович на 61-й минуте матча. На 87-й минуте автогол забил Альберто Доссена.
За «Кальяри» отличились Джанлука Гаэтано — 30-я минута матча с пенальти — и Йерри Мина — 36-я минута (пенальти).
«Ювентус» продолжает оставаться на 3-й строчке в таблице Серии А — 64 очка. «Кальяри» поднялся на 13-ю строчку с 32 очками.