Озил: Уровень эль-класико упал. Но это не вина «Реала», проблема в «Барселоне»

«Раньше это был самый важный матч в мировом футболе. К сожалению для “Реала”, тогда была, пожалуй, лучшая “Барселона” в истории. Команда Гвардиолы находилась просто на другом уровне.



Мне кажется, сегодня внимание всего мира больше сосредоточено на матчах “Ливерпуля” с “Манчестер Сити” и других дуэлях в АПЛ. Эль-класико, к сожалению, сильно сдало. Но это не вина “Реала”, который, безусловно, остается одной из лучших команд в мире. Проблема в “Барселоне”, растерявшей свой потенциал», — приводит слова Озила Marca.