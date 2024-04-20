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11:43 (мск), источник: Sport24

Озил: Уровень эль-класико упал. Но это не вина «Реала», проблема в «Барселоне»

Бывший игрок «Реала» Месут Озил перед игрой мадридцев с «Барселоной» объяснил снижение интереса к эль-класико.

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Раньше это был самый важный матч в мировом футболе. К сожалению для “Реала”, тогда была, пожалуй, лучшая “Барселона” в истории. Команда Гвардиолы находилась просто на другом уровне.

Мне кажется, сегодня внимание всего мира больше сосредоточено на матчах “Ливерпуля” с “Манчестер Сити” и других дуэлях в АПЛ. Эль-класико, к сожалению, сильно сдало. Но это не вина “Реала”, который, безусловно, остается одной из лучших команд в мире. Проблема в “Барселоне”, растерявшей свой потенциал», — приводит слова Озила Marca.

Матч 32-го тура Ла Лиги «Реал» — «Барселона» состоится 21 апреля, начало — в 22:00 мск.

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