Как стало известно OptaPaolo, сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович забил наибольшее количество голов прямыми ударами со штрафного за два последних сезона (с начала кампании 2022/23) — четыре. Это лучшие результат в топ-5 лигах Европы.
Что касается Тагыбергена, то он с конца лета 2022-го забил восемь штрафных. Шесть голов за этот срок полузащитник оформил в матчах КПЛ, еще два — в Кубке Казахстана. Даже у европейских звезд нет такой статистики.
Отметим, что в этом сезоне Тагыберген провел шесть матчей в футболке «Ордабасы» во всех турнирах. Голов не забивал, зато раздал три ассиста. Уже сегодня он может сыграть в очередном матче за свою команду.