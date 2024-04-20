Тагыберген превзошел всех звезд топ-5 лиг Европы

Источник: ФК Ордабасы

Как стало известно OptaPaolo, сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович забил наибольшее количество голов прямыми ударами со штрафного за два последних сезона (с начала кампании 2022/23) — четыре. Это лучшие результат в топ-5 лигах Европы.

Что касается Тагыбергена, то он с конца лета 2022-го забил восемь штрафных. Шесть голов за этот срок полузащитник оформил в матчах КПЛ, еще два — в Кубке Казахстана. Даже у европейских звезд нет такой статистики.