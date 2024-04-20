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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Тагыберген превзошел всех звезд топ-5 лиг Европы

Лидер сборной Казахстана и шымкентского «Ордабасы» Асхат Тагыберген является лучшим исполнителем стандартов в стране. Его статистика настолько невероятна, что даже лучшие игроки мира не могут конкурировать с ним. Корреспондент Vesti.kz доказывает это на фактах.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК Ордабасы

Как стало известно OptaPaolo, сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович забил наибольшее количество голов прямыми ударами со штрафного за два последних сезона (с начала кампании 2022/23) — четыре. Это лучшие результат в топ-5 лигах Европы.

Что касается Тагыбергена, то он с конца лета 2022-го забил восемь штрафных. Шесть голов за этот срок полузащитник оформил в матчах КПЛ, еще два — в Кубке Казахстана. Даже у европейских звезд нет такой статистики.

Отметим, что в этом сезоне Тагыберген провел шесть матчей в футболке «Ордабасы» во всех турнирах. Голов не забивал, зато раздал три ассиста. Уже сегодня он может сыграть в очередном матче за свою команду.

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