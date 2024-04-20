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11:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Relevo: Гвардиола намерен уйти из «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола не намерен продлевать контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Relevo.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

О желании Гвардиолы покинуть «Ман Сити» стало известно после вылета команды из четвертьфинала Лиги чемпионов. Контракт сторон рассчитан до лета 2025 года.

Наиболее вероятный кандидат на место Гвардиолы — наставник «Жироны» Мичел.

«Манчестер Сити» является лидером чемпионата Англии. В прошлом сезона «горожане» выиграли АПЛ и Лигу чемпионов.

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