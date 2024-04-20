Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
19.04
Кальяри
Ювентус
22
19.04
Дженоа
Лацио
01
15.04
Аталанта
Верона
22
15.04
Фиорентина
Дженоа
11
14.04
Интер
Кальяри
22
14.04
Удинезе
Рома
11
14.04
Сассуоло
Милан
33
14.04
Наполи
Фрозиноне
22
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Пиоли покинет пост главного тренера «Милана» по окончании сезона

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стефано Пиоли покинет пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Милан» по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Контракт Пиоли с «россонери» рассчитан до 30 июня 2025 года, но, как отмечает источник, в ближайшее время руководство клуба предпримет официальные шаги по досрочному расторжению договора.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Милана» станет Антонио Конте, с которым ведет переговоры советник клуба по спортивным вопросам Златан Ибрагимович.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года, под его руководством команда завоевала титул чемпионов Италии в сезоне-2021/22, который стал первым для команды с 2011 года.

В нынешнем сезоне «Милан» (69 очков) идет на втором месте в турнирной таблице Серии A, отставая от лидирующего «Интера» на 14 очков за шесть туров до конца чемпионата. Также команда вылетела из Лиги Европы, уступив в ¼ финала «Роме» (0:1 и 1:2). В Кубке Италии «россонери» выбыли из борьбы на стадии ¼ финала, уступив «Аталанте» (1:2).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
'Другое видение семьи': почему расстались Трусова и Кондратюк
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь