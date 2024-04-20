СМИ: Пиоли покинет пост главного тренера «Милана» по окончании сезона

Контракт Пиоли с «россонери» рассчитан до 30 июня 2025 года, но, как отмечает источник, в ближайшее время руководство клуба предпримет официальные шаги по досрочному расторжению договора.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Милана» станет Антонио Конте, с которым ведет переговоры советник клуба по спортивным вопросам Златан Ибрагимович.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года, под его руководством команда завоевала титул чемпионов Италии в сезоне-2021/22, который стал первым для команды с 2011 года.

В нынешнем сезоне «Милан» (69 очков) идет на втором месте в турнирной таблице Серии A, отставая от лидирующего «Интера» на 14 очков за шесть туров до конца чемпионата. Также команда вылетела из Лиги Европы, уступив в ¼ финала «Роме» (0:1 и 1:2). В Кубке Италии «россонери» выбыли из борьбы на стадии ¼ финала, уступив «Аталанте» (1:2).