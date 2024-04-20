Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
19.04
Атлетик
Гранада
11
15.04
Осасуна
Валенсия
01
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
14.04
Атлетик
Вильярреал
11
14.04
Гранада
Алавес
20
14.04
Лас-Пальмас
Севилья
02
13.04
Кадис
Барселона
01
13.04
Мальорка
Реал
01
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» захотела пригласить бывшего тренера «Спартака»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить каталонскую «Барселону». Об этом сообщает портал Teamtalk.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, руководство клуба захотело пригласить испанского специалиста и ожидает, что он сменит Хави на посту главного тренера. Отмечается, что сам тренер пока не определился с ответом.

28 января Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как команде нужна смена направления.

Эмери был назначен главным тренером московского «Спартака» в июне 2012-го, однако был уволен через пять месяцев. После этого под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, «Вильярреал» — однократным. ПСЖ вместе с тренером выиграл чемпионат Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Lenta.ru»
Чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги
Фетисов рассказал о ненависти из-за национальности после переезда в США
Боец UFC пошутил про Путина
Ромарио объявил о возобновлении карьеры в 58 лет
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь