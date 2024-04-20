«Барселона» захотела пригласить бывшего тренера «Спартака»

По информации источника, руководство клуба захотело пригласить испанского специалиста и ожидает, что он сменит Хави на посту главного тренера. Отмечается, что сам тренер пока не определился с ответом.

28 января Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как команде нужна смена направления.

Эмери был назначен главным тренером московского «Спартака» в июне 2012-го, однако был уволен через пять месяцев. После этого под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, «Вильярреал» — однократным. ПСЖ вместе с тренером выиграл чемпионат Франции.