«Убивают футбол». Рекордсмен КПЛ раскритиковал поля и судейство в Казахстане

«Что в Казахстане удивило больше всего? Конечно же, судейство. В казахстанском футболе есть хорошие клубы, но во время матчей ты никогда не поймешь действия арбитра. В некоторых играх складывается ощущение, будто судьи не разбираются в футболе.



Что касается инфраструктуры, поля в некоторых городах очень хороши. Мне нравилось играть на натуральных покрытиях в Алматы и Актобе. В Астане синтетический газон, однако он хорошего качества. Остальные поля в Казахстане очень низкого уровня и не выдерживают никакой критики.



За то время, что я играл в КПЛ, во многих городах ничего не изменилось, а кое-где стало даже хуже. Инфраструктура — очень важный момент в футболе, а над этим не все хотят работать и вкладывать средства.



К сожалению, судьи убивают футбол в Казахстане. Помимо этого, стране нужно развивать инфраструктуру. За время моего пребывания Казахстан уже сделал большой шаг по развитию футбола. Посмотрите на результаты сборной, уровень местных игроков вырос. Мне нравилось играть в Казахстане раньше, когда зарплаты были выше. В середине 2010-х в казахстанском футболе были большие зарплаты, поэтому туда приезжали хорошие легионеры. К сожалению, сейчас оклады не такие большие. Из-за того, что зарплаты упали, мне перехотелось ехать в Казахстан.



Часто ли задерживали зарплату в Казахстане? Да, такое было очень часто. Некоторые клубы могли задерживать зарплаты по три-четыре месяца. Однако это футбол и такая проблема присутствует не только в Казахстане, но и за рубежом. Честно говоря, такую проблему сложно искоренить. Некоторым клубам может не хватить бюджета и они могут попросить игроков снизить их же зарплату. В начале сезона проблем с деньгами нет, но начиная с середины, примерно летом, всегда появляются какие-то проблемы, которые способствуют задержке зарплат.



Конечно, я хочу играть дальше. Считаю, что могу отыграть еще два-три сезона. Сейчас я нахожусь в Сенегале», — цитирует Диакате Telecomasia.net.