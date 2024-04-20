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17:22 (мск), источник: ТАСС

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого вернулся в лидеры чемпионата Китая по футболу

Команда одержала шесть побед в семи матчах.

Источник: Спорт-Экспресс

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:0 обыграл «Наньтун Чжиюнь» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Китая по футболу.

Забитыми мячами отметились Сефас Малеле (3-я минута) и Жоау Тейшейра (82).

«Шанхай Шэньхуа» одержал шесть побед в семи матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 апреля в гостях встретится с клубом «Шанхай Порт».

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. На этой неделе 52-летний специалист был признан лучшим тренером чемпионата Китая по итогам марта.

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