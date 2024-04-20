«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого вернулся в лидеры чемпионата Китая по футболу

«Шанхай Шэньхуа» одержал шесть побед в семи матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 апреля в гостях встретится с клубом «Шанхай Порт».

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. На этой неделе 52-летний специалист был признан лучшим тренером чемпионата Китая по итогам марта.