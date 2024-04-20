«Актобе» обыграл «Кайрат» и возглавил КПЛ-2024

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 40-й минуте «Актобе» вышел вперед после точного удара с пенальти в исполнении воспитанника «Кайрата» Алибека Касыма.

Второй мяч состоялся на 68-й минуте, когда «красно-белые» провели образцовую контратаку, которую завершил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Третий мяч уже в дополнительное время забил Самородов. У «Кайрата» отличился вышедший на замену Вячеслав Швырев.