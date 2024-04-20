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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» обыграл «Кайрат» и возглавил КПЛ-2024

«Актобе» в центральном матче пятого тура КПЛ-2024 обыграл на выезде «Кайрат», сообщают Vesti.kz.

Кайрат
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 40-й минуте «Актобе» вышел вперед после точного удара с пенальти в исполнении воспитанника «Кайрата» Алибека Касыма.

Второй мяч состоялся на 68-й минуте, когда «красно-белые» провели образцовую контратаку, которую завершил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Третий мяч уже в дополнительное время забил Самородов. У «Кайрата» отличился вышедший на замену Вячеслав Швырев.

Благодаря этой победе «Актобе» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу. У «Кайрата» семь баллов и четвертое место.

Кайрат
1:3
Первый тайм: 0:0
Актобе
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