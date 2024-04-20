«Актобе» обыграл «Кайрат» и возглавил КПЛ-2024
«Актобе» в центральном матче пятого тура КПЛ-2024 обыграл на выезде «Кайрат», сообщают Vesti.kz.
Кайрат
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«Актобе» в центральном матче пятого тура КПЛ-2024 обыграл на выезде «Кайрат», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 40-й минуте «Актобе» вышел вперед после точного удара с пенальти в исполнении воспитанника «Кайрата» Алибека Касыма.
Второй мяч состоялся на 68-й минуте, когда «красно-белые» провели образцовую контратаку, которую завершил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
Третий мяч уже в дополнительное время забил Самородов. У «Кайрата» отличился вышедший на замену Вячеслав Швырев.
Благодаря этой победе «Актобе» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу. У «Кайрата» семь баллов и четвертое место.