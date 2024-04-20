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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брентфорд» разгромил «Лутон» в 34-м туре АПЛ

Сегодня, 20 апреля, закончился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Брентфорд».

Лутон Таун
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Игра проходила в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились Йоан Висса (дубль), Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шейд. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Люка Берри.

После игрового дня на счету «Лутона» осталось 25 очков. Он занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 35 очков. Он идёт 14-м.

В параллельном матче 34-го тура чемпионата Англии встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла в Шеффилде (Англия) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Лутон Таун
1:5
Первый тайм: 0:2
Брентфорд
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