Футболисты «Славии» прервали победную серию в чемпионате Беларуси

Сегодня после четырех побед подряд подопечные Ивана Биончика сыграли вничью с брестским «Динамо» — 1:1. В середине первого тайма встречи в Мозыре хозяев вывел вперед молдавский полузащитник Кристиан Дрос, а перед самым перерывом камерунский защитник гостей Джордж Муссинга сравнял счет. Во второй половине игры результат не изменился.



Также сегодня дзержинский «Арсенал» одержал вторую викторию подряд, обыграв на столичном стадионе РЦОР-БГУ солигорский «Шахтер» с результатом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Дмитрий Радиковский. Футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с новополоцким «Нафтаном» — 1:1. Вчера с таким же результатом завершилась встреча в Борисове БАТЭ и могилевского «Днепра», а «Сморгонь» и «Гомель» забили на двоих четыре мяча, но победителя не выявили — 2:2.



Завтра состоятся еще три игры 5-го тура: «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Неман» (Гродно) — «Витебск».



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Славия» — 13 очков (5 матчей), «Неман» — 12 (4), «Динамо» (Брест) — 11 (5).