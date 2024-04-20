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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» прервали победную серию в чемпионате Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырская «Славия» потеряла первые баллы на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня после четырех побед подряд подопечные Ивана Биончика сыграли вничью с брестским «Динамо» — 1:1. В середине первого тайма встречи в Мозыре хозяев вывел вперед молдавский полузащитник Кристиан Дрос, а перед самым перерывом камерунский защитник гостей Джордж Муссинга сравнял счет. Во второй половине игры результат не изменился.

Также сегодня дзержинский «Арсенал» одержал вторую викторию подряд, обыграв на столичном стадионе РЦОР-БГУ солигорский «Шахтер» с результатом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Дмитрий Радиковский. Футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с новополоцким «Нафтаном» — 1:1. Вчера с таким же результатом завершилась встреча в Борисове БАТЭ и могилевского «Днепра», а «Сморгонь» и «Гомель» забили на двоих четыре мяча, но победителя не выявили — 2:2.

Завтра состоятся еще три игры 5-го тура: «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Неман» (Гродно) — «Витебск».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Славия» — 13 очков (5 матчей), «Неман» — 12 (4), «Динамо» (Брест) — 11 (5).

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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