«Наполи» уступил «Эмполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Наполи» уступил «Эмполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Эмполи
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Наполи» уступил «Эмполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Эмполи завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Альберто Черри (4-я минута).
«Эмполи» (31 очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, неаполитанцы (49) располагаются на восьмой строчке.
В следующем туре «Эмполи» 28 апреля сыграет в гостях с «Аталантой», «Наполи» в тот же день примет «Рому».