«Наполи» уступил «Эмполи» в матче чемпионата Италии

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Альберто Черри (4-я минута).

«Эмполи» (31 очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, неаполитанцы (49) располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре «Эмполи» 28 апреля сыграет в гостях с «Аталантой», «Наполи» в тот же день примет «Рому».