Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Арсенал
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
15
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
03
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
14
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
12
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
60
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
11
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
03
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
19:00
Эмполи
Наполи
10
19.04
Кальяри
Ювентус
22
19.04
Дженоа
Лацио
01
15.04
Аталанта
Верона
22
15.04
Фиорентина
Дженоа
11
14.04
Интер
Кальяри
22
14.04
Удинезе
Рома
11
14.04
Сассуоло
Милан
33
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» уступил «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Наполи» уступил «Эмполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Эмполи
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Альберто Черри (4-я минута).

«Эмполи» (31 очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, неаполитанцы (49) располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре «Эмполи» 28 апреля сыграет в гостях с «Аталантой», «Наполи» в тот же день примет «Рому».

Эмполи
1:0
Первый тайм: 1:0
Наполи
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
'Другое видение семьи': почему расстались Трусова и Кондратюк
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь