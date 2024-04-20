Гвардиола: это неприемлемо — позволить нам играть с «Челси» сегодня

«Это неприемлемо — позволить нам играть сегодня. Это невозможно, ради здоровья игроков. Это ненормально. 120 минут, эмоции в Мадриде, то, как мы проигрываем. Я знаю, что в этой стране особенное отношение [к Кубку Англии], но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.



Вы думаете, что моё требование может что-то изменить? Единственная власть, которая у меня есть, — это сказать здесь. Почему бы нам не сыграть завтра? “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Ковентри” не играли в середине недели. Ментально так тяжело восстановиться. Родри, Кайл Уокер, который был травмирован несколько недель, — я не понимаю, как они выжили.



Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком. Мы защищаем свой трофей. Мы будем здесь. Игра была такой напряжённой. Я думал: “Дополнительное время, нет, пожалуйста”, — приводит слова Гвардиолы ВВС.