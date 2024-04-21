Хави — о предстоящем «эль класико»: для нас это самый важный матч сезона

«Мы испытываем всеобщее уважение к “Реалу”. В Ла Лиге он проиграл один матч из 31. Цифры экстраординарные. В то же время сейчас у нас всего на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне. Завтра у нас есть шанс сразиться друг с другом.



Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны победить, в случае победы мы были бы на расстоянии пяти очков. Это тот сценарий, который нам бы понравился. Мы постараемся побороться и победить на “Бернабеу”», — приводит слова Хави AS.