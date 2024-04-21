Короли «эль класико» — не только Роналду и Месси. Вот еще 11 легенд-бомбардиров

Бомбардиры в истории эль класико Барселона — Реал без Роналду и Месси: Ромарио, Бернабеу, Рауль, Суарес, Бензема | Источник: Чемпионат.com

Футбол Испания 2023/2024 Тур 32, 21.04.2024, 22:00 Реал - Барселона -

Лучшие страйкеры противостояния «Реала» и «Барсы» — Лионель Месси (26 голов) и Криштиану Роналду (18). Разумеется, ни для кого это не откровение. Но забивных героев «эль класико» хватает и без легендарной аргентино-португальской пары. И кое-кто из них подзабыт, особенно звёзды первой половины прошлого века. Выделим ярких бомбардиров каждого десятилетия.

Звезда 1910-х — Сантьяго Бернабеу («Реал»)

Это имя известно всем, ведь им назван домашний стадион «Реала». Нападающий выступал за мадридцев с 1911 по 1926 год и вколотил 67 голов в официальных играх (и ещё 111 — в товарищеских). Из них шесть — в ворота «Барсы». Именно Бернабеу оформил первый хет-трик в истории «эль класико» — в апреле 1916-го (4:1). И несколько дней спустя — дубль в добавленное время (6:6).

Тогда в Кубке Испании не учитывалась разница голов в двухматчевом противостоянии, и команды меньше чем за месяц сошлись аж четыре раза в рамках полуфинала. Дальше шагнули столичные. Правда, в решающей встрече их остановил мощнейший тогда «Атлетик» (4:0). Зато в следующем году Кубок припарковали уже в Мадриде.

Гораздо известнее функционер Сантьяго Бернабеу, нежели футболист. Мужчина президентствовал в «Реале» с 1943-го по 1978-й и привёл клуб к величию. Сделал его именно тем монстром по завоеванию титулов, которого мы знаем: забрал 18 побед в чемпионате, восемь — в Кубке страны и шесть — в предшественнице ЛЧ.

Звезда 1920-х — Хосеп Самитьер («Барселона»)

Легендарный нападающий «Барсы» отгрузил покер «Реалу» во время кубкового выезда в сезоне-1925/1926. И добавил дубль в ответном матче. Каталонцы прошли дальше с общим счётом 8:1 и добрались до финала, где обыграли других мадридцев — там уже пришлось помучиться с «Атлетико» (3:2). Один из мячей забил, разумеется, Самитьер. Как и в трёх других победных решающих встречах Кубка Короля.

Первый в истории объединённый чемпионат Испании прошёл в сезоне-1928/1929, и Хосеп вместе с «Барсой» стали дебютными триумфаторами. В том турнире капитан сине-гранатовых также огорчал «Реал»: открыл счёт в ничейном матче с будущими дважды подряд победителями турнира. Всего у него 10 голов в противостоянии.

Кстати, он поиграл ещё и за «Королевский клуб»: провёл там пару лет после конфликта с руководством каталонцев и зацепил чемпионство с Кубком. А в сезоне-1944/1945 «Барселона» завоевала первое за 16 лет золото. Угадаете, кто её тренировал? Правильно, Самитьер.

Звезда 1930-х — Хайме Ласкано («Реал»)

Ласкано — автор первого гола «Реала» в истории чемпионата Испании. И единственный, кто оформил покер в дебютном матче. В нынешних реалиях перебить такое едва ли кому-то под силу. Да, двух уникальных достижений он добился в одной лишь встрече с «Европой» (5:1). К слову говоря, каталонской.

«Барселоне» страдать в противостояниях с Хайме пришлось позже. Он огорчил её восемь раз, причём дважды — хет-триком. Вот результаты тех игр: 4:1, 5:1, 2:2, 8:2. Чистейшая доминация. Но в те годы лучшим был «Атлетик», так что за шесть лет в клубе Ласкано взял только два золота лиги и один Кубок Короля.

«Ласкано сразу произвёл на меня впечатление. Однако если бы он не оправдал моих надежд, мне бы пришлось вернуть в казну клуба шесть тысяч песет из собственного кармана», — вспоминал забравший Хайме из «Осасуны» Сантьяго Бернабеу. Ставка сыграла.

Звезда 1940-х — Сесар Родригес («Барселона»)

В 2023-м авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг главных игроков в истории «Барсы». Капитан каталонцев рубежа 40-х и 50-х Родригес занял там девятое место — выше Пуйоля, Бускетса и многих других современных звёзд. Понимаете, насколько он легендарен? Именно Сесар был лучшим бомбардиром клуба (226 голов), пока его рекорд не побил Месси.

«Реал» пропустил от сине-гранатового Родригеса 14 раз, включая дубли в 1945-м (5:0), 1949-м (3:1) и 1954-м (3:1), а также хет-трик в 1952-м (4:2). Настоящий палач мадридцев. Был и гол уже в составе «Эльче» в 1960-м. Там, правда, его команду втоптали в газон (2:11).

Сесар завоевал с каталонцами 19 трофеев, в том числе пять чемпионств и два Кубка Испании. Когда он завершил карьеру, мадридские болельщики наверняка выдохнули. Родригес, как и Самитьер, ещё и тренировал «Барсу» (сезон-1963/1964), однако ничего с ней не выиграл. Но его величие это, само собой, не перечёркивает.

Звезды 1950-х и 1960-х — Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано и Пако Хенто («Реал»)

Именно в 50-х и 60-х противостояние «Реала» с «Барселоной» вышло на новый уровень: с 1952-го по 1970-й эти команды только раз отдали чемпионство «Атлетику» и дважды — «Атлетико». Четырежды лучшей в тот период была «Барса», а 12 раз — мадридцы. Они же забрали первые пять Кубков европейских чемпионов — вот это гегемония!

Выделить кого-то одного из атакующего трезубца Пушкаш — Ди Стефано — Хенто попросту нереально. У первого и третьего по 14 голов в «класико», у второго — 18 (наравне с Криштиану). Чтобы рассказать про все их забитые мячи, не хватит вечности. Так что отметим два хет-трика Пушкаша в 1963-м — январский на «Камп Ноу» (5:1, ещё по голу оформили Пако и Альфредо) и декабрьский на «Сантьяго Бернабеу» (4:0, Ди Стефано также отличился).

У Ди Стефано 278 голов за «Реал», у Пушкаша — 204, у Хенто — 165. Разумеется, все они входят в топ-10 по данному показателю. Тот же FourFourTwo признал Альфредо вторым по крутости игроком мадридцев за всю историю после Роналду, Пако — шестым, Ференца — девятым. И кто скажет, что незаслуженно?

Звезда 1970-х — Сантильяна («Реал»)

Тогда в «Барселоне» (и ранее в «Аяксе») по-настоящему сверкал Йохан Круифф, который в 1990-х уже в качестве тренера сделает из «Барсы» настоящий каток. Но раз уж здесь речь именно про бомбардиров «класико», нельзя не отметить Сантильяну.

Нападающий провёл в Мадриде практически всю карьеру (17 сезонов) и забил 267 голов (пятый результат за всю историю). 12 из них — в ворота сине-гранатовых. Причём речь не про покеры и хет-трики: только раз Сантильяна выстрелил дуплетом — в 1978-м (3:1).

Девятикратный чемпион Испании и четырёхкратный обладатель Кубка — такой россыпью титулов можно гордиться. А ещё испанец в 21 год получил тяжелейшую травму паха в матче с «Эспаньолом» и на обследовании узнал, что у него всего одна почка. Врачи советовали ему завязать с футболом. Он не послушал и вряд ли потом пожалел.

Звезда 1980-х — Уго Санчес («Реал»)

В 80-х «Барселона» зацепила золото лишь раз. «Реал» — пять подряд, и во многом это заслуга Санчеса. Как раз после его переманивания из «Атлетико» началась «золотая» эра «Королевского клуба» (одна из многочисленных). Тот трансфер, кстати, считается одним из самых скандальных в истории. «Ублюдок, мы поставим тебя к стенке!» — по рассказам Уго, его оскорбляли так довольно часто.

Средняя результативность мексиканца в Примере вызывает восторг — 0,72 гола за матч. Его фирменный удар «ножницами» ставил в тупик многих вратарей, в том числе и из «Барселоны»: 10 голов в «класико» и ещё семь за «Атлетико», включая четыре дубля. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

В целом за семь сезонов в «Реале» Санчес наколотил 199 мячей, пять раз становился лучшим голеадором чемпионата. А в сезоне-1989/1990 установил уникальный рекорд, забив 38 голов ударом в касание. Его футбол был не просто эффективным, но и эстетским.

Звезда 1990-х — Ромарио («Барселона»)

В 90-х мадридская доминация сменилась на каталонскую. Футбол команды Круиффа по-настоящему очаровывал. В том числе Пепа Гвардиолу, который тогда ворвался в основу и многое почерпнул для в будущем невероятной тренерской карьеры. «Барселона» при голландце стала настоящим конвейером звёзд. Но отдельно хочется отметить Ромарио — пусть и за короткую вспышку.

Бразильский нападающий дважды огорчал «Реал» ещё в составе ПСВ, когда клубы схлестнулись в четвертьфинале ЛЧ-1988/1989 (2:3, мадридцы прошли дальше только в дополнительном времени). А по приезде в Каталонию продолжил: в январе 1994-го положил хет-трик на «Камп Ноу» (5:0), прибавив к нему ассист. С разницей в пять мячей сине-гранатовые прежде не побеждали этих соперников 20 лет. То «класико» было дебютным для Ромарио.

Став лучшим бомбардиром Примеры с 30 голами, нападающий внезапно собрался на выход. Причина — вечеринки на родине, о чём он сам и рассказывал:

«Барселона» предлагала мне кучу денег, чтобы я остался, но я ни о чём не жалею. Можно было, конечно, ещё несколько раз стать игроком года, но это нормально. Ромарио

Звезда 2000-х — Рауль («Реал»)

Рауль стал каталонским кошмаром ещё в 90-х. Тем не менее значимая часть его мячей «Барселоне» залетела уже в нулевых, а всего их было 15. Дубли в Суперкубке Испании — 1997/1998 (4:1), Примере-1998/1999, 1999/2000 и 2000/2001 (везде по 2:2), гол в полуфинале ЛЧ-2001/2002 (3:1 в сумме) — такое не забывается. Причём болельщиками обеих команд.

Долгое время Рауль держал второе место по количеству голов в «класико», пока в них не раззабивались Месси, Роналду и ещё один бомбардир, которого обсудим далее. Настоящий злой гений «Барсы». 323 мяча за «Реал» — третий результат в истории клуба. По трофеям тоже полнейший порядок: шестикратный чемпион Испании, трёхкратный победитель ЛЧ и четырёхкратный — Кубка страны.

Прославленный нападающий вот уже почти пять лет тренирует мадридскую «Кастилью» и воспитывает тех, кто, вполне возможно, попадёт в подобный список через пару десятилетий.

Звезды 2010-х — Карим Бензема («Реал») и Луис Суарес («Барселона»)

Естественно, главные бомбардиры не только десятилетия и не только «класико», но и всей эпохи — Месси и Криш. Но как не отметить Бензема и Суареса? Первый в мадридско-каталонском противостоянии закинул 16 голов, второй — 11. Как стереть из памяти хет-трик Карима в полуфинале Кубка-2022/2023 (4:0)? А дубль Луиса в Примере-2015/2016 на «Сантьяго Бернабеу» (4:0) и его же хет-трик в чемпионате-2018/2019 (5:1)? Они оставались в тени более звёздных партнёров и всё равно через неё пробивались.

Коротко отметим и других голеадоров «класико»:

Хуанито — 10 мячей («Реал», 1977−1987);

Эстанислао Басора — 9 («Барселона», 1946−1958);

Паиньо — 8 («Реал», 1948−1953);

Иван Саморано — 8 («Реал», 1992−1996);

Сабино Баринага — 8 («Реал», 1939−1950);

Эулохио Мартинес — 8 («Барселона», 1956−1962);

Луис Суарес — 8 («Барселона», 1955−1961).