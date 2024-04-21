Бан на полгода? В «Актобе» рассказали о ситуации с Оразовым

Оразов не сумел принять участие в матче пятого тура КПЛ с «Кайратом», по информации телеграм-канала Серый Cardinal, хавбек получил бан от УЕФА. В 2021 году «Кайрат» подал жалобу на игрока, клуб хотел получить компенсацию за расторжение контракта. Источник также добавил, что игрок сможет вернуться на поле, если выплатит эту компенсацию.

Умаев заявил, что в клубе подтвердили решение о дисквалификации игрока: «Мы узнали это перед игрой, в гостинице. Дисквалификация? Нам сказали, что это правда. Очень переживаем за Рэма, я эту ситуацию не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу».