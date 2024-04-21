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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:31 (мск), источник: Vesti.kz

Бан на полгода? В «Актобе» рассказали о ситуации с Оразовым

Нападающий «Актобе» Идрис Умаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о нынешнем положении одноклубника Рамазана Оразова, которому грозит полугодовая дисквалификация.

Кайрат
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Оразов не сумел принять участие в матче пятого тура КПЛ с «Кайратом», по информации телеграм-канала Серый Cardinal, хавбек получил бан от УЕФА. В 2021 году «Кайрат» подал жалобу на игрока, клуб хотел получить компенсацию за расторжение контракта. Источник также добавил, что игрок сможет вернуться на поле, если выплатит эту компенсацию.

Умаев заявил, что в клубе подтвердили решение о дисквалификации игрока: «Мы узнали это перед игрой, в гостинице. Дисквалификация? Нам сказали, что это правда. Очень переживаем за Рэма, я эту ситуацию не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу».

Напомним, что Оразов является воспитанником «Кайрата», в 2020 году он покинул алматинский клуб и позже перешел в латвийский «Даугавпилс».

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